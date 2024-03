I segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino, hanno incontrato ieri l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino. Al centro dell’incontro la questione relativa all’avvio della campagna di meccanizzazione dell’Esa.

“Siamo stati informati – dichiarano Scotti, Russo e Marino – che le attività partiranno dal prossimo 11 marzo, ma che, a seguito di alcune e recenti sentenze della Corte di Cassazione, i lavoratori saranno assunti per sole 179 giornate e non per 181, come prevede la normativa regionale. Chiediamo che si rispettino le giornate di garanzia previste dalla legge”.

Trasformazione rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato

La questione si lega alla rivendicazione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, una vertenza attivata da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil e dai lavoratori già tanti anni fa e che sino ad oggi non si è concretizzata “probabilmente per mancanza di effettiva condivisione”.

“Con l’auspicio che la norma regionale non venga disattesa dall’assessorato regionale – aggiungono Scotti, Russo e Marino – le organizzazioni sindacali valuteranno insieme ai lavoratori la situazione venutasi a creare e le eventuali azioni da intraprendere”.

Al via manutenzione straordinaria delle aree rurali siciliane dell’Esa

E’ iniziata il 6 marzo la campagna di meccanizzazione agricola dell’Esa per la manutenzione straordinaria delle aree rurali siciliane. Interventi sulla viabilità, verde pubblico, dissesto idrogeologico e scuole. I lavori saranno effettuati dagli operai dell’Esa mentre la fornitura del carburante e il rimborso sono a carico degli enti descritti.

La campagna di meccanizzazione agricola dell’Esa, cioè il piano di manutenzione straordinaria delle aree rurali siciliane è stata decisa dopo l’incontro tra i vertici dell’Ente di sviluppo agricolo e le organizzazioni sindacali di categoria Flai Cgil, Ugl Agroforestali, Uila Uil, Fai Cisl Sicilia. La nuova governance dell’Esa ha definito la strategia degli interventi da adottare sulla base degli indirizzi dell’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.