Il capogruppo della Dc Carmelo Pace ha chiesto un’audizione in Commissione attività produttive dell’Ars per affrontare il tema legato all’emergenza idrica in Sicilia e per porre l’attenzione sulla situazione del fiume Sosio-Verdura che, nonostante l’assenza di pioggia della scorsa stagione e anche in un’annata siccitosa come quella attuale, disperde in mare cento milioni di metri cubi di acqua. La richiesta è rivolta all’assessore per l’Energia, Roberto Di Mauro, al direttore regionale della Protezione civile Salvatore Cocina, al direttore del dipartimento Agricoltura Dario Cartabellotta, all’Autorità di bacino, Antonino Granata, al direttore del Consorzio di bonifica 3, al Commissario del Consorzio di bonifica 3, Baldo Giarraputo, al direttore dell’Esa Carmo Turriciano, .

“Dobbiamo evitare – afferma – che l’acqua si disperda in mare. Ecco perchè ritengo necessario che venga costruita una diga in prossimità del fiume. Sarebbe già pronto uno studio di fattibilità, con progetto redatto, per la costruzione dell’infrastruttura. Occorre, dunque, adoperarsi per sfruttare al meglio le risorse rese disponibili dal Pnrr e dai fondi strutturali e avviare la costruzione di un’opera strategica per il presente e il futuro della Sicilia”.