“L’ottenimento del finanziamento di oltre 362 mila euro sull’Apq Madonie (intervento AIMA11), per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale, comunicato ieri dall’assessore regionale ai trasporti e infrastrutture Alessandro Aricò, ci consente di ripercorrere le tappe di un lungo e faticoso lavoro realizzato dall’Unione dei Comuni” affermano il presidente dell’Unione dei Comuni delle Madonie Luigi Iuppa e l’assessore ai servizi di TPL Giuseppe Ferrarello.

“Grazie alla SNAI ed al lavoro portato avanti dall’Unione delle Madonie e dalla SO.SVI.MA. spa – ricordano Iuppa e Ferrarello – nel documento di Strategia (febbraio 2017) è stata inserita la proposta di riorganizzazione delle linee di trasporto pubblico locale sul territorio (TPL). Proposta che si basava sul riconoscimento della funzione di sostegno alla mobilità interna della rete locale del TPL, oltre che di adduzione ai servizi regionali di attraversamento. Il Documento di Strategia è stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana nell’ottobre del 2018. Subito dopo si sono effettuati tutti gli incontri preliminari propedeutici alla elaborazione della proposta progettuale ed alla relativa fattibilità” precisano I due rappresentanti dell’Unione.

La proposta progettuale prevede i seguenti servizi di trasporto pubblico locale:

– Fermata nel nodo di Irosa di 2 coppie delle corse giornaliere della linea Catania – Palermo, al fine di consentire l’interscambio sia con il nuovo servizio pubblico a pendolo che alla modalità privata;

– Attivazione di un nuovo servizio pubblico a pendolo, con due bus navetta da parte della SAIS Trasporti che, con un tempo di percorrenza medio di 45 minuti circa, consentiranno di collegare i comuni di Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana e Polizzi Generosa con il nodo di Irosa;

– Attivazione fermata sul nodo di Irosa di 2 coppie di corse SAIS Autolinee che consentiranno sia ai residenti che ai turisti di poter raggiungere la Stazione centrale e l’Aeroporto di Catania nei seguenti orari: Tratta Palermo (Stazione centrale) – Catania (Aeroporto e Stazione centrale): 1 corsa ore 6,00 ed 1 corsa ore 13,05. Tratta Catania (Stazione centrale ed Aeroporto) – Palermo (Stazione centrale): 1 corsa ore 15,30 e 1 corsa ore 20,10.

Il Progetto prevede altresì la realizzazione di interventi volti all’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale necessaria ad assicurare (in sicurezza) la fermata dei pullman e nell’attrezzare uno spazio coperto, autosufficiente dal punto di vista energetico e videosorvegliato dove poter ospitare i passeggeri in transito, presso gli svincoli di Irosa, di Tremmonzelli nonchè in prossimità del bivio di Geraci Siculo.

“Il progetto – concludono Iuppa e Ferrarello – è stato redatto dalla SO.SVI.MA. Spa e la stessa ha indetto le relative Conferenze di Servizio per l’acquisizione delle relative autorizzazioni. Il lungo tempo trascorso tra il primo dimensionamento economico del progetto (giugno 2017), i rincari e gli adeguamenti ai nuovi prezziari regionali prima ed in ultimo la rimodulazione progettuale dell’area di sosta di Geraci, hanno comportato un notevole incremento finanziario del progetto che è passato dagli originari €. 194.660,00 agli attuali €. 362.359,12. Si rendeva pertanto necessario recuperare nuove risorse. In tal senso l’assemblea dei Sindaci ha deciso di destinare parte dell’ulteriore dotazione assegnata all’Area Interna Madonie per il periodo 2021/2027 dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e pari a complessivi 300 mila euro a tale scopo. Occorreva quindi che il MIT e l’Agenzia si esprimessero sulla predetta richiesta e autorizzassero l’utilizzo delle nuove risorse finanziarie. In contemporanea ci si è attivati con l’Assessorato Regionale Infrastrutture affinchè lo stesso potesse approvare il progetto cosa che è stato fatto con nota Prot. 2289 del 06.04.2023. Il 22 novembre u.s., dopo lunghi e reiterati solleciti è finalmente pervenuta la comunicazione del Dipartimento regionale della programmazione dell’avvenuta approvazione della destinazione di parte delle risorse finanziarie aggiuntive. L’emissione del decreto di finanziamento comunicato ieri dall’Assessore regionale alle Infrastrutture conclude il lungo e impegnativo buracratico e amministrativo e ci consente di procedere con la fase operativa per dotare le alte Madonie di un nuovo, moderno e performante servizio di trasporto pubblico locale. Un sentito ringraziamento va a tutti color oche hanno profuso il loro impegno, in particolare all’amministratore unico di SoSviMa Alessandro Ficile ed al capo di Gabinetto dell’Assessorato alle infrastrutture Angelo Pizuto, oltre che ai tanti dirigenti e funzionari coinvolti a vario titolo nella fase