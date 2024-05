“Assicurare ai bambini con disabilità la possibilità di fruire delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e del tempo al pari di tutti gli altri bambini.”

Questo l’obiettivo della proposta di legge regionale, depositata ieri dal deputato di Forza Italia Riccardo Gennuso, che mira alla creazione di un fondo da destinare agli interventi dei Comuni per costruire nuovi parchi gioco o adeguare quelli esistenti in modo che siano accessibili e fruibili pienamente anche dai bambini con disabilità.

La norma, che richiama espressamente la Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, prevede che nel bilancio della Regione sia istituito un Fondo di 2 milioni annui, dal quale potranno essere erogati contributi ai Comuni.

In particolare, le amministrazioni comunali potranno realizzare ogni anno un intervento di adeguamento o un nuovo parco giochi, ricevendo un contributo per le spese di progettazione e per le spese di realizzazione degli interventi.

“I bambini con disabilità – afferma Gennuso – vogliono giocare ed hanno il diritto a giocare esattametne come tutti gli altri bambini, perché il gioco è molto più che un piacere momentaneo ma uno straordinario momento di socializzazione e formazione.

Garantire a tutti i bambini la possibilità di fruire di spazi gioco accessibili e sicuri è un dovere cui la comunità, a partire dalle istituzioni regionali, non può sottrarsi.

Confido nella sensibilità dei colleghi di tutte le forze politiche perché questa proposta di legge abbia la giusta attenzione e possa essere discussa in tempi brevi, mostrando che su alcuni temi fondamentali e soprattutto sulla difesa dei soggetti più deboli non vi sono differenze ideologiche né di partito.”