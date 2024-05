“Il silenzio del governo regionale sulla vicenda dell’acciaieria Duferco di Giammoro in provincia di Messina è a dir poco imbarazzante, comprendiamo che tutto per ora ruoti intorno alla caccia alle poltrone in Europa, ma i lavoratori, cui a luglio scadranno gli ammortizzatori sociali a zero ore, devono avere risposte certe sul loro destino e l’esecutivo regionale deve fare la sua parte con l’azienda”.

Lo affermano i deputati M5S all’Ars Antonio De Luca e Adriano Varrica.

“Condividiamo assolutamente e rilanciamo – dicono De Luca e Varrica – l’appello che recentemente Cgil e Fiom hanno fatto per chiedere una decisa presa di posizione delle istituzioni regionali su questa delicatissima vicenda che vede coinvolti oltre 300 operai, compreso l’indotto. Dal canto nostro, abbiamo chiesto l’audizione dell’assessore Tamajo in commissione Attività produttive dell’Ars. Il governo Schifani deve pretendere chiarezza dai vertici aziendali, specie se si considera che l’acciaieria da tempo gode degli ammortizzatori sociali e anche dei fondi pubblici del Pnrr”.