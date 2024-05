Dopo i ricorsi degli esclusi e i pronunciamenti delle corte d’Appello sono undici le liste ammesse alle competizioni europee e tre quelle escluse. A conclusione del sorteggio è stato definito anche l’ordine in cui le liste saranno presentate nelle schede di votazione alle europee dell8 e 9 giugno prossimo

Come ormai noto non ci saranno uomini della Dc di Cuffaro dopo il doppio no da parte dei candidati invitati in lista ma Cuffaro ha stretto un patto con Noi Moderati nella lista di Forza Italia e voterà candidati chiara espressione dei valori Ppe.

Ecco chi correrà nella circoscrizione cinque ovvero Isole che comprende Sicilia e Sardegna nell’ordine in cui le liste appariranno sulla scheda il base al sorteggio.

1. Lista Alleanza Verdi Sinistra

Leoluca Orlando

Ilaria Salis

Domenica Mimmo Lucano

Cinzia Dato

Emanuele Barbara

Giuliana Fiertler

Francesco Muscau

Stefania Pagliazzo

2. Lista Movimento 5 stelle

Giuseppe Antoci

Patrizio Cinque

Antonella Di Prima

Virginia Farruggia

Antonino Randazzo,

Matilde Montaudo

Matteo Porcu

Cinzia Pilo

3. Lista Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Giorgia Meloni

Giuseppe Milazzo

Salvatore Deidda

Elvira Amata

Giusy Savarino

Ruggero Razza

Massimiliano Giammusso

Alessia Scorpo

4. Lista Partito Democratico

Elly Schlein

Antonio Nicita,

Lidia Tilotta,

Pietro Bartolo,

Angela Quaquero

Giuseppe Lupo

Maria Flavia Timbro

Giuseppe Belvisi

5. Lista Lega Salvini Premier (con Udc)

Annalisa Tardino

Roberto Vannacci

Ester Bonafede

Antonino Germanà

Michelina Lunesu

Francesca Reitano

Raffaele Stancanelli

Girolamo Turano

6. Lista Stati Uniti d’Europa (Italia Viva – +Europa – Psi)

Rita Bernardini

Francesco Calanna

Fabrizio Micari

Valentina Falletta

Luca Ballatore

Pietrina Putzolu

Carola Politi

Matteo Renzi

7. Lista Azione con Calenda

Carlo Calenda

Sonia Alfano

Gianfranco Damiani

Martina Benoni

Gianni Palazzolo detto “Giangiacomo”

Rosanna Cocomero

Nicola Trudu

Elena Bonetti

8. Lista Libertà – Cateno De Luca

Cateno De Luca

Laura Castelli

Piera Aiello

Edgardo Edy Bandiera

Giulia Ferro

Barbara Figus

Ismaele La Vardera

Antonio Giuseppe Parrinello

9. Liste Pace, terra e dignità – Michele Santoro

Michele Santoro

Benedetta Sabene

Raniero Luigi La Valle

Federica Baccoli

Ginevra Roberta Bompiani

Giovanni Fresu detto Gianni Fresu

Antonino Mantineo detto Nino

Elisa Monti

10. Lista Forza Italia (Noi Moderati)

Caterina Chinnici

Michele Cossa

Maddalena Calia

Massimo Dell’Utri

Marco Falcone

Bernardette Grasso

Margherita La Rocca Ruvolo

Edy Tamajo

11. Alternativa Popolare

(solo sei candidati su 8)

Stefano Bandecchi

Mattia Gattuso

Alfonso Alaimo

Manuela Ciambrone

Massimo Romagnoli

Valentina Valenti

Restano fuori dalla competizione tre liste che erano state presentate ma non sono state ammesse anche dopo la tornata di ricorsi. Si tratta di Forza Nuova con capolista Roberto Fiore, Partito Animalista – Italexit con capolista Patrick Battipaglia, Democrazia Sovrana Popolare con capolista Francesco Toscano.