“Una norma ad hoc a tutela delle pensioni dei dipendenti delle Camere di commercio siciliane”. Lo annunciano il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani e l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo.

“I dipendenti e il buon funzionamento delle Camere di commercio – afferma Schifani – sono una priorità assoluta del mio governo. Faremo tutto quanto in nostro potere per garantire stabilità e sicurezza ai lavoratori”.

La riunione

L’assessore Tamajo, questa mattina, nella sede dell’assessorato a Palermo, ha presieduto una riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti dei lavoratori, degli enti e del Fondo pensioni Sicilia. Sul tavolo di confronto anche uno studio dettagliato sulla questione, commissionato da Unioncamere.

«Dopo un’attenta analisi dei dati e una concreta collaborazione tra tutte le parti coinvolte – dice Tamajo -, è emersa l’esigenza di intervenire con una norma specifica sui trattamenti pensionistici. Prepareremo questa proposta legislativa, con l’obiettivo anche di liberare risorse per un futuro piano di assunzioni, e la porteremo all’attenzione della giunta regionale, con l’auspicio di una rapida condivisione e approvazione. Siamo determinati a portare avanti questa strategia con il massimo impegno perché si tratta di un importante segnale di attenzione verso enti che svolgono un ruolo cruciale nel tessuto economico della nostra regione».

Borsellino, Schifani alle manifestazioni alla caserma Lungaro

“Domani ricorderemo con profonda commozione l’anniversario dell’uccisione del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. È un giorno di dolore, ma anche di riflessione e di impegno per la nostra comunità. Paolo Borsellino, con il suo coraggio e la sua determinazione, ha rappresentato un faro di legalità, giustizia e libertà. Il suo sacrificio, assieme a quello degli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, ci ricorda l’importanza di lottare ogni giorno contro la mafia e contro ogni forma di criminalità”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio.

Schifani parteciperà domani, alle 10 alla caserma Lungaro, insieme con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e con il capo della polizia Vittorio Pisani, alla deposizione delle corone d’alloro e alla Santa messa, celebrata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

“La memoria di Paolo Borsellino e dei suoi valorosi colleghi – prosegue il presidente della Regione- ci impone di non abbassare mai la guardia e di continuare a difendere i valori della legalità e della democrazia. In questa giornata di commemorazione, desidero anche richiamare l’attenzione sull’importanza delle indagini ancora in corso sulla strage di via D’Amelio. È fondamentale che la verità emerga completamente, affinché giustizia sia fatta e perché il sacrificio di questi eroi non sia stato vano”.