Viene segnato un primo passo attraverso l’aumento delle giornate per i lavoratori settantottisti. Questi faranno 23 giornate in più.

Si tratta di un primo passaggio che a partire dai prossimi anni coinvolgerà anche le altre categorie.

Ringrazio l’Assessore all’agricoltura per l’ottimo lavoro di programmazione svolto per salvaguardare tutto il territorio siciliano in questa stagione estiva.

E per l’impegno in favore di questi lavoratori a cui sono state aumentate le giornate di lavoro. Un segnale tangibile per questo comparto così importante per la Sicilia, che adesso deve essere supportato attraverso un aumento che coinvolga tutti.

Così in una nota le parole del deputato questore della lega all’ Ars on. Vincenzo Figuccia