La parlamentare dell’Assemblea regionale siciliana: “420 milioni di euro all’Algeria per la concessione di terreni da coltivare con grano e legumi”

“Apprendiamo dai media dell’accordo tra Italia e Algeria per uno stanziamento di 420 milioni di euro a favore del Paese africano per la concessione di terreni da coltivare con grano e legumi. Mi chiedo perché questi soldi non possano essere destinati al Sud ed alla Sicilia in particolare che da millenni vanta una tradizione di eccellenza”.

Lo dice Jose Marano, deputata regionale del Movimento Cinquestelle, commentando la firma di una intesa tra Italia e Algeria che si inserisce nell’ambito del Piano Mattei e che punta a migliorare, tra le altre cose, l’autosufficienza alimentare del continente africano. Ieri, proprio alla Farnesina, si sono svolti i lavori del Dialogo Strategico che punta ad alimentare il partenariato tra Roma e Algeri. “Anche alla Sicilia e al Sud Italia serve un Piano Mattei – prosegue Marano che è vicepresidente della Commissione Ambiente, Mobilità e Territorio all’Ars – Perché non destinare quelle risorse alla Sicilia? Non possiamo accettare che la pretesa, più che l’ambizione, di avviare un circolo virtuoso di investimenti e di rapporti economici tra i Paesi della sponda sud del Mediterraneo avvenga a discapito nostro”.

“Da un ministro della Sovranità alimentare – aggiunge – mi aspettavo una scelta precisa a favore dell’agricoltura italiana invece scopriamo che il ministro Lollobrigida tutela l’agricoltura negli altri paesi, umiliando migliaia di agricoltori che ogni giorno investono nel nostro paese con passione e sacrificio”.

“Chissà che fine ha fatto – si chiede infine la parlamentare M5s – quel sentimento, tra l’altro sempre rivendicato dal centrodestra, di interesse e di attaccamento quasi morboso alla Nazione e alla Patria”.