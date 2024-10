Ennesima prestazione dell’atleta ravanusana Liliana Scibetta, domenica scorsa a Palermo in occasione della Palermo Half Marathon che ha visto il via 1400 runner, l’atleta con un superba prestazione non solo si è classificata al 2° posto per il campionato regionale assoluto di mezza maratona, ma addirittura ha conquistato un 5 posto assoluto preceduta solamente dalla più blasonate atlete keniane.

Per Liliana doveva esere un allenamento visto la piana preparazione per correre la maratona, ma la gara chilometro dopo chilometro si è trasformata in un successo.

A vincere la manifestazione la keniana Omosa Teresian Kwamboka, seguita dalla connazionale Cheroben Emily Chepkemoi, terza piazza la bravissima Carla Grimaudo della Lipa Aletica Alcamo, a seguire l’atleta lombarda della QT8 Run Rosa Pochintesa, al quinto e sesto posto Liliana Scibetta e Annalisa Campagna della Naviglio Runners.