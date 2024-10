Eleonora Lo Curto, già europarlamentare e più volte deputata regionale, è stata nominata Vice Presidente Nazionale dell’Associazione Antimafia “In Movimento per la Legalità”. Lo Curto, molto impegnata sui temi della legalità e contro le mafie, è autrice anche di due pieces teatrali dal titolo “Sono Emanuela Loi “ e “Rita non parlare”. Quest’ultima opera è stata presentata in occasione delle Orestiadi di Gibellina dello scorso anno. “ Siamo certi- afferma il Presidente Nazionale dell’Associazione Antimafia il giornalista Nino Randisi- che l’on. Lo Curto porterà un valore aggiunto alle nostre iniziative sul territorio per la sua esperienza e conoscenza dei temi legati alla mafie alla criminalità organizzata”.