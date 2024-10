“Un ennesimo bluff, una melina che non mira tanto all’elezione diretta quanto piuttosto a far slittare il voto di secondo grado nelle ex Province previsto a dicembre, forse perché qualche deputato ha paura di avere un ‘consigliere provinciale’ come concorrente alle prossime regionali”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars a proposito del disegno di legge sull’elezione diretta nelle ex Province presentato dalla maggioranza che sostiene il governo Schifani. “L’elezione degli organismi di Liberi consorzi e Città metropolitane in Sicilia sta diventando una barzelletta – aggiunge Catanzaro – La maggioranza del governo Schifani non si mette d’accordo sulle poltrone e ogni volta a ridosso del voto trovano un modo per rinviare, senza il minimo rispetto per le istituzioni, per gli amministratori e soprattutto per i cittadini”.