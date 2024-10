Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime grande apprezzamento per la nuova delega per il riuso delle acque reflue conferita al commissario nazionale per la depurazione, Fabio Fatuzzo. “È una grande opportunità – evidenzia Schifani – per la nostra Sicilia, che proprio in questo periodo sta affrontando una sfida legata alla scarsità d’acqua a causa della carenza di piogge. La gestione sostenibile delle risorse idriche è cruciale per il nostro territorio e il riutilizzo delle acque depurate può costituire una soluzione pratica ed efficace per sostenere l’agricoltura e l’industria, settori vitali per la nostra economia”.

Proprio la Sicilia è stata tra le prime regioni in Italia a recepire la direttiva Ue per il riutilizzo delle acque depurate. Un provvedimento innovativo, frutto di un anno lavoro congiunto con le università siciliane, le Ati (Assemblee territoriali idriche), i gestori del servizio idrico, Autorità di bacino, Arpa e Asl.

“Sono onorato di ricevere questa nuova delega che non fa altro che amplia le competenze del mio attuale incarico per la depurazione delle acque – ha dichiarato il Prof. Fatuzzo –. L’Italia ha il potenziale per essere all’avanguardia nella gestione idrica sostenibile, e il riuso delle acque rappresenta una delle soluzioni più efficaci per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della scarsità di risorse idriche. Il mio impegno sarà quello di lavorare insieme a tutte le istituzioni e ai soggetti interessati per mettere in campo soluzioni innovative e sostenibili”. “Come ho sempre sostenuto l’acqua in quanto H2o non mancherà mai. E’ più corretto dire semmai che sarà l’acqua potabile a scarseggiare. Ecco quindi che una forte ed oculata politica del riuso permetterà di recuperare acqua depurata ma fino a questo momento destinata a rifiuto e che potrà invece essere utilizzata per le esigenze dell’agricoltura e industriale. Utilizzando l’acqua depurata si eviterà di ricorrere all’acqua potabile per lo loro enormi esigenze“, ha continuato Fatuzzo.

Soddisfatta della nomina anche l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino che in una nota dichiara: “Questo nuovo passo rafforza il nostro impegno per una gestione sostenibile delle risorse idriche, consolidando la nostra posizione come regione leader in questo ambito. Siamo pronti a lavorare insieme al commissario Fatuzzo per implementare soluzioni innovative e sostenibili, assicurando un futuro più sicuro e resiliente per la nostra terra”.