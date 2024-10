“Alla Regione servono riforme, non certo il repulisti”. È così che rispondono, con riferimento all’ennesima tirata d’orecchi del presidente della Regione siciliana, il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Daniele Passanisi assieme al coordinatore degli Enti regionali, Fabrizio Lercara, della stessa federazione sindacale.

Basta minacce, serve il coraggio delle riforme

“Basta minacce – sottolineano Passanisi e Lercara – il presidente abbia il coraggio di attivare le riforme necessarie per fare funzionare la macchina amministrativa. Minacciare il repulisti, come riportato da alcuni organi di stampa, serve soltanto a creare ulteriore sconforto in una amministrazione che necessita di una rivisitazione radicale. Se gli assessori non riescono ad attuare le scelte di governo è perché la macchina amministrativa va profondamente riformata”.

Richiesta di confronto e modernizzazione

“Sono mesi – proseguono ancora i sindacalisti – che chiediamo di attivare un confronto serio che consenta di rivedere le scelte del passato che non hanno funzionato e che impediscono di avere una amministrazione al passo con i tempi e che possa dare risposte ai cittadini per offrire servizi alla collettività. E’ fin troppo evidente che non accettiamo minacce, ma continueremo a chiedere al presidente della Regione di aprire un dialogo sui temi più importanti e, se necessario, attiveremo ogni forma di protesta”.