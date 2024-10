“Quello che sta accadendo con la rimodulazione dei fondi del PNRR è uno scempio annunciato da mesi che si traduce nell’ennesimo schiaffo per le famiglie e i bimbi siciliani. Siamo all’ennesimo paradosso di un governo nazionale che si mostra ancora una volta non in grado di gestire i fondi del PNRR e di un governo regionale succube di una gestione dissennata che per logiche di potere torna a danneggiare, in modo indisturbato, soprattutto la Sicilia”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, ha commentato la riduzione degli stanziamenti del PNRR per asili nido e scuole dell’infanzia messa in atto dal governo Meloni. “Il governo nazionale ha deciso di far restare la Sicilia ben al di sotto dalla media posti garantita per legge a livello nazionale – continua Giambona -. Il PNRR prevedeva di ridurre il gap tra Nord e Sud, ma così non sarà e a pagarne le conseguenze saranno le famiglie, che non potranno contare sull’appoggio delle strutture pubbliche perché a beneficiarne saranno solo il 13% dei bambini – conclude. Le altre famiglie invece dovranno ricorrere alle strutture private per poter garantire ai loro bimbi l’accesso alle strutture della prima infanzia”.