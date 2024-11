Tre milioni di euro per promuovere le attività di acquacoltura e favorire la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti. È l’obiettivo del bando pubblicato sul sito del dipartimento della Pesca mediterranea della Regione Siciliana. “Il nostro scopo – dice l’assessore regionale all’Agricoltura e alla pesca Salvatore Barbagallo -, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, è quello di sostenere le micro, piccole e medie imprese della Sicilia che operano nel settore dell’acquacoltura, della molluschicoltura e dell’acquaponica attraverso investimenti che possano migliorare le apparecchiature di produzione e di sicurezza, anche a bordo delle imbarcazioni di servizio. Il tutto nell’ottica della sostenibilità nel lungo periodo dal punto di vista ambientale. Si tratta di misure di fondamentale importanza per sostenere un settore da sempre strategico per l’economia siciliana aiutando gli imprenditori a lavorare in condizioni sempre più sicure e moderne”. Ogni progetto approvato potrà essere finanziato con un massimo di 500 mila euro. Il termine ultimo per presentare le domande è di novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.