Scadrà il prossimo 12 dicembre il termine per la presentazione delle istanze di contributo per le piccole e medie imprese dell’Isola che hanno subito un incremento del tasso di interesse dei mutui. Per loro Irfis, tramite una misura della finanziaria regionale di questa estate, ha a disposizione 45 milioni da fondi dell’assesorato all’economia per contributi a fondo perduto. Dall’apertura della piattaforma (lo scorso 12 novembre) ad oggi le domande giunte in via Bonanno sono state pari a circa 1,5 milioni di euro al giorno, scrive oggi il Giornale di Sicilia in edicola. Un dato che, secondo i responsabili dell’Istituto, permetterà di esaurire il plafond a disposizione. “I primi dati relativi all’attuazione di questa misura confermano la bontà della nostra scelta. Le domande inviate a meno di una settimana, compresi sabato e domenica, dall’avvio della piattaforma da parte di Irfis, infatti, mostrano un trend in continua crescita, che sappiamo diventare esponenziale man mano che si avvicina la scadenza del bando”, ha commentato al Giornale di Sicilia il presidente della Regione, Renato Schifani. Tutte le informazioni sull’avviso e le modalità di presentazione della domanda sono sul sito di Irfis.