Nell’era moderna la produzione di acqua calda sanitaria si è notevolmente evoluta, in virtù degli importanti cambiamenti tecnologici che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Gli scaldacqua a pompe di calore hanno infatti affiancato e spesso sostituito le tecnologie precedenti, in virtù di un’altissima efficienza che riduce nettamente gli sprechi e permette dei risparmi davvero consistenti.

Inoltre si tratta di una soluzione sostenibile, in quanto non richiede l’utilizzo di combustibili fossili per il suo funzionamento, riducendo in maniera importante le emissioni. Sul mercato esistono diverse tipologie di prodotti di questo genere, come ad esempio la pompa di calore Ariston Nuos Evo A+, un dispositivo di classe energetica A+ in possesso di qualità antigelo e anti corrosione, potenzialmente adatto a qualsiasi abitazione.

Come funziona lo scaldacqua a pompa di calore?

Le pompe di calore sono dei circuiti a tubi chiusi, che vedono passare al loro interno un liquido refrigerante in grado di alterare la sua forma in gassosa in base alla pressione e alla temperatura al quale è sottoposto.

La straordinarietà di questi modelli risiede nel fatto che la pompa di calore opera un’azione trasformante dell’aria circostante, convertendola in calore che verrà poi utilizzato per riscaldare l’acqua. In termini pratici, il gas viene compresso e portato in forma liquida e conseguentemente immesso nel circuito. Il liquido torna poi nuovamente in forma gassosa una volta che si espande all’interno del condensatore, cedendo il calore e riscaldando l’acqua.

Perché conviene sceglierlo: funzionalità e vantaggi

Questi strumenti utilizzano energia rinnovabile e inesauribile, motivo per il quale risultano decisamente sostenibili e a favore dell’ambiente. Oltre a ciò appare doveroso dare nuovamente lustro al valore di questo tipo di prodotti da un punto di vista economico, dato che la loro grande efficienza riduce nettamente gli sprechi e i consumi, offrendo allo stesso tempo alte prestazioni e costi di bolletta minimi.

Il design di questi prodotti è inoltre pensato per essere versatile in ogni situazione, visto che ne esistono modelli più piccoli e comodi e altri più grandi, per venire incontro ad ogni tipo di esigenza. I dispositivi in questione presentano anche delle importanti funzionalità tecnologiche che ne amplificano drasticamente non solo l’efficacia, ma anche la comodità. Essi vantano infatti dei sistemi di gestione della temperatura all’avanguardia, in grado di controllare al massimo consumi e prestazioni. Tra i vanti di questi prodotti vi sono anche gli scambiatori di calore aggiuntivi, che ne estendono gli utilizzi associandolo anche a tecnologie moderne come quella fotovoltaica.

Per chi è consigliato?

In linea generale questo prodotto è consigliato per ogni categoria di consumatore, specialmente per quelli che consumano grandi quantità d’acqua ma che allo stesso tempo vogliono iniziare a risparmiare concretamente sui consumi.

Essi si rivelano essere particolarmente indicati per chi ha intenzione di sostituire il proprio impianto con uno di nuova generazione, un’occasione perfetta per aumentare l’efficienza, ridurre i consumi e fare un passo avanti verso la sostenibilità, senza però rinunciare a delle prestazioni elevate e a un rendimento eccellente.