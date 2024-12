La deputata: “Pubblicata graduatoria degli ammessi al contributo 2024 ma molti resteranno a bocca asciutta perché la maggioranza ha deciso di non rimpinguare il capitolo di bilancio che avevo proposto di rifinanziare con un milione di euro”.

“Sul contributo a fondo perduto per l’acquisto di auto elettriche, il Governo Schifani non ha stanziato ulteriori risorse. Desidero che su questo tema si faccia chiarezza perché questa maggioranza di centrodestra ora dovrà prendersi la responsabilità delle proprie scelte e dovrà spiegare ai tanti siciliani che hanno fatto domanda, e che sono stati ammessi al contributo, perché non potranno beneficiarne”.

Così Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle e vicepresidente della IV commissione Ars.

“Nelle ultime variazioni di bilancio – spiega la parlamentare regionale – avevo proposto un emendamento che prevedeva lo stanziamento di un milione di euro per coprire tutte le istanze pervenute nel 2024 ma il Governo regionale lo ha bocciato. Per il 2024, infatti, è stato eliminato l’obbligo della rottamazione per ottenere il contributo e ciò ha comportato un aumento delle richieste. A fronte di un aumento delle istanze, le coperture che prima erano bastevoli, quest’anno si sono rivelate insufficienti”.

“L’impegno assunto dal governo regionale di rimpinguare in un secondo momento il capitolo – conclude Marano – non è stato rispettato, ed il mio emendamento per aumentare i fondi non è stato approvato: una scelta incomprensibile che danneggia i siciliani. Ho ricevuto tantissime segnalazioni e richieste di chiarimento da parte di tanti cittadini che hanno presentato l’istanza, ora sanno cosa è successo”.