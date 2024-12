Cinquecentomila euro per finanziare lo studio di fattibilità per nuovo invaso sul fiume Verdura, in provincia di Agrigento. La Commissione Bilancio all’Ars ha approvato un emendamento presentato dal Carmelo Pace, primo firmatario, e da Ignazio Abbate, Dario Safina, Nuccio Di Paola e Angelo Cambiano. “Si tratta di un risultato storico, un primo passo che porterebbe alla realizzazione di una diga in prossimità del fiume Sosio-Verdura, evitando così che milioni di metri cubi d’acqua finiscano in mare – dichiara Pace, capogruppo della Dc all’Ars -. In piena emergenza idrica potremmo dare una risposta concreta a tutto il territorio, agli agricoltori, agli allevatori e alle aziende. Adesso la parola passerà all’Aula che si riunirà nei prossimi giorni per la discussione e approvazione della Finanziaria”.