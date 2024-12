“A comportarsi in modo irresponsabile ed inaccettabile sono proprio Schifani e chi per suo conto gestisce in questo modo la crisi idrica. L’onorevole Pellegrino faccia un giro nei comuni siciliani e si confronti con i sindaci assediati da cittadini senz’acqua, invece di piegarsi in modo cosi’ servile di fronte agli input presidenziali e rilasciare dichiarazioni con accuse campate in aria nei confronti dell’onorevole Venezia”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars, in merito alle dichiarazioni del capogruppo di Fi all’Ars Stefano Pellegrino rivolte al parlamentare regionale del Pd Fabio Venezia.

“Nella sua traballante difesa d’ufficio nei confronti del governo Schifani – aggiunge Catanzaro – Pellegrino arriva a dire che la crisi idrica ‘e’ dovuta alla carenza di piogge’ quando sa bene anche lui che la maggiore responsabilita’ sta proprio nella gestione delle acque: dalle reti idriche alle dighe ed agli invasi, fino agli impianti che in molti casi sono inadeguati o attendono da anni interventi di manutenzione. E come se non bastasse leggiamo anche oggi la notizia di progetti di manutenzione di dighe andati persi e centinaia di milioni di euro definanziati per l’incapacita’ di chi governa. Consigliamo dunque all’onorevole Pellegrino di rivolgere altrove le sue arringhe – conclude Catanzaro – specie su un tema come quello della crisi idrica sul quale le enormi responsabilita’ del governo Schifani sono sotto gli occhi di tutti”.