Il presidente regionale della Confasi Davide Lercara interviene sui dati diffusi dall’Inps in materia di lavoro nero in Sicilia ed in particolare sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Per Lercara, “ ben vengano i protocolli di intesa volti ad aumentare i controlli sul territorio e la sicurezza dei lavoratori, ma attenzione perché si corre il rischio che tutto ciò rimanga scritto e non applicato in concreto”. “Peggio ancora- prosegue Lercara- se le attività di controllo e sanzionamento vengano affidate esclusivamente all’Intelligenza Artificiale allontanandolo dalla realtà”. “Pertanto- conclude- utili potranno essere le attività di controllo purchè supervisionate e vagliate dall’essere umano prima di procedere all’irrogazione di eventuali sanzioni”.