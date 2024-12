Sono oltre 11 milioni di euro le risorse che la Regione Siciliana è riuscita ad ottenere per lo sviluppo, la riqualificazione e la promozione delle aree montane, previste nello specifico fondo denominato “Fosmit”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Andrea Messina, che ha partecipato alla seduta della Commissione per le politiche della Montagna nella quale è stata definita la misura degli stanziamenti per il 2024.

Le risorse assegnate, che saranno formalizzate nei prossimi giorni con decreto del ministro per gli Affari regionali e le autonomie, si aggiungono ai 19 milioni di euro ottenuti per le annualità 2022 e 2023. L’intesa, sancita dalla Conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha riconosciuto alla Sicilia esattamente 11 milioni e 223 mila euro che competono all’assessorato delle Autonomie locali in virtù dell’azione di governance svolta per il carattere di multidisciplinarietà e trasversalità delle azioni previste. Lo scorso ottobre, fra l’altro, un ciclo di incontri programmati dall’assessore Messina sul territorio regionale ha consentito ad amministratori e tecnici degli enti locali di incontrare i funzionari del dipartimento delle Autonomie locali per comprendere meglio le tipologie degli interventi consentiti dal bando e migliorare l’attività di progettazione.

«Per il terzo anno consecutivo – evidenzia l’assessore Messina – riusciremo a dare un aiuto concreto ai comuni montani e parzialmente montani nella realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di ricostituzione del tessuto socio-economico. Le risorse del Fondo per la montagna, che siamo riusciti a ottenere in sede nazionale, ci consentono di dare continuità agli interventi realizzati nei comuni che si trovano in aree fragili, per attività di salvaguardia ambientale, contrasto al dissesto idrogeologico, valorizzazione socio-economica e per la costruzione di reti sociali e territoriali. L’attenzione mostrata dagli amministratori locali nel corso degli incontri informativi ci gratifica dell’impegno profuso per recuperare alla Sicilia risorse che erano già perse».