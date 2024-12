Il partito della Democrazia Cristiana sul territorio di Racalmuto ha il proprio Segretario cittadino eletto da tutti i delegati presenti al Castello Chiaramontano, in presenza di Antonella Vita, segreteria provinciale.

La scelta nel corso del congresso cittadino è ricaduta sul 33enne Andrea Sciascia, intermediario assicurativo, giovane da sempre impegnato sul territorio come Presidente della Pro Loco alcuni anni fa, e attualmente componente attivo del gruppo scout, va nella lungimirante direzione di dare nuova forza al partito in un territorio come Racalmuto storicamente importante per la democrazia cristiana. Erano presenti anche il segretario nazionale Totò Cuffaro e il deputato regionale, Carmelo Pace.

In una sala gremitissima, sono stati numerosi a partecipare al congresso dove si sono registrati interventi di cittadini e amici di partito che hanno portato testimonianza dell’impegno e dell’entusiasmo politico generato dalla Democrazia Cristiana, riportando sul tavolo temi e valori che nella dialettica degli ultimi tempi sono mancati. La Democrazia Cristiana non aveva una propria segreteria a Racalmuto da oltre 30 anni.