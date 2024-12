Carmelo Giuffrida è il nuovo Segretario UGL Sicilia. Prende il posto del reggente, Vincenzo Abbrescia. L’elezione si è svolta a Palermo alla presenza di un’ampia platea di delegati.

“Ringrazio i delegati di tutte le province che ci hanno dato fiducia – ha detto Giuffrida – Questo mandato sarà improntato soprattutto per riunificare l’Ugl e ripartire alla grande in tutte le province. Abbiamo affrontato nel giro pre-elettorale quali sono i problemi della Sicilia: ce ne sono tanti, cominciando dalle società che gestiscono gli aeroporti di Catania e Palermo, ai rifiuti che ormai sono una piaga per tutte le città siciliane, ai due termovalorizzatori che dovrebbero andare uno Catania e uno a Palermo per i quali saremmo vigili e attenti, i finanziamenti per il porto, l’interporto. Dobbiamo soprattutto ripartire dalla base, dai nostri iscritti, creare dei gruppi di lavoro di persone competenti, uomini e donne, che vogliono far crescere questa organizzazione sindacale che merita sicuramente di essere presente su tutti i tavoli istituzionali e dobbiamo anche cominciare ad avere un rapporto diretto con tutte le amministrazioni”.

Abbrescia ha sottolineato che “la Sicilia ha trovato una convergenza piena e assoluta rispetto al nuovo segretario Carmelo Giuffrida. Oggi è stato votato anche il Consiglio Direttivo dell’Unione Regionale del Lavoro Sicilia. Una grossa soddisfazione perché le nove province siciliane, che sono i nostri presidi territoriali, hanno convenuto rispetto a una decisione unanime, necessaria, produttiva, quanto mai bisognosa, perché il titolo che abbiamo dato a questo congresso è quello di mettere al centro il sindacato per quella che è l’elevazione economica e sociale di questo territorio. Riteniamo che il sindacato sia uno degli attori protagonisti per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche, particolarmente per quanto riguarda il lavoro. Lavoro che, purtroppo, è mortificato in questa regione e per cui si chiede al sindacato quanto mai un’attenzione assoluta”.