“Sulle misure contro il caro voli occorre rendere più semplice e meno farraginosa la procedura per ottenere lo sconto e il rimborso attraverso la piattaforma della Regione. Serve più pubblicità sul sito da consultare, tanti cittadini lo ignorano e non sanno come procedere. A parte il fatto che materialmente il rimborso arriva in tempi molto dilatati, sarebbe corretto che gli sconti riconosciuti ai disabili venissero praticati all’atto dell’acquisto del biglietto visto che ormai esiste una disability card che li identifica. L’assessorato all’Infrastrutture si attivi affinché le compagnie riconoscano lo sconto già durante la prenotazione e acceleri le procedure per il rimborso a tutti i cittadini. Capita soprattutto in questo periodo di feste che un biglietto costi anche 800 euro e ciò impedisce materialmente a tanti di poterlo acquistare, poiché lo sconto è solo postdatato”. Lo afferma Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.