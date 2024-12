Agata Aiello, presidente regionale delle Acli Sicilia, è stata eletta nella nuova presidenza nazionale Acli: un importante riconoscimento per le Acli siciliane che vedono la loro presidente nominata nel massimo organo esecutivo dell’associazione, con la delega all’inclusione sociale.

Sabato 14 dicembre 2024 il consiglio nazionale delle Acli, eletto durante il 27° congresso nazionale “Il coraggio della pace”, si è riunito a Roma per eleggere il presidente e la presidenza nazionale dell’associazione. Emiliano Manfredonia, presidente uscente, è stato rieletto alla guida delle Acli per il prossimo quadriennio.

“Innanzitutto mi congratulo con il presidente nazionale Emiliano Manfredonia per la sua riconferma alla guida delle Acli. Ringrazio lui e il consiglio nazionale – afferma Agata Aiello- per aver riposto in me la fiducia. Con grande piacere e orgoglio svolgerò questo incarico, avendo bene in mente quanto la nostra Associazione debba essere protagonista nella costruzione di una società più equa, solidale e inclusiva”.

“Il congresso nazionale delle Acli– afferma Agata Aiello – è stato l’occasione per dialogare e confrontarci su svariati temi quali il welfare, il lavoro, le diseguaglianze sociali, le nuove povertà, il volontariato, la solidarietà, ovvero sui capisaldi della nostra associazione attorno a cui ruotano i bisogni della comunità, da sempre priorità per le Acli”. “La delega all’inclusione sociale, che mi è stata assegnata, ha un valore importante per me, perché ritengo che la qualità della vita di tutti gli individui nella nostra società si misuri dalla capacità di includere tutti, nessuno escluso, nel pieno rispetto della dignità. Solo con il riconoscimento dei diritti delle fasce più fragili una società può dire di essere fondata sul diritto e sulla giustizia: senza l’inclusione sociale non è possibile garantire i più importanti diritti umani”.

Agata Aiello: Quarantatreenne, laureata in Scienze della Formazione all’Università di Catania, sposata e originaria di Misterbianco, incontra le Acli di Catania nel 2008 nel corso del Servizio Civile Nazionale. Prosegue la sua militanza ricoprendo il ruolo di Responsabile dello Sviluppo associativo a livello provinciale e il suo impegno segna una progressiva crescita fino alla carica di Presidente di Acli Catania e vice presidente regionale di Acli Sicilia. Per la prima volta è stata eletta Presidente provinciale all’unanimità dal consiglio provinciale nel 2016, riconfermata poi nel 2020. Nel 2021 è stata eletta presidente delle Acli Sicilia, ruolo riconfermato nel 2024. E’ la prima presidente donna delle Acli Sicilia.

Nel 2024 viene eletta nella presidenza nazionale delle Acli con delega all’inclusione sociale.