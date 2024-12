La Flc Cgil Palermo aderisce al sit-in che si terrà il 3 gennaio, alle ore 11, davanti alla sede dell’Usr Sicilia di via Fattori, 60 promossa dal comitato docenti specializzati (Cds). “Al loro fianco per il diritto allo studio degli alunni con disabilità”

“Il 3 gennaio a Palermo saremo al fianco dei docenti precari specializzati sul sostegno per difendere la qualità dell’inclusione il diritto allo studio degli alunni disabili e il lavoro svolto dagli insegnanti – afferma il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – Daremo pieno supporto alla loro protesta, che si svolge in contemporanea con l’iniziativa analoga del 3 gennaio davanti al Ministero dell’Istruzione, in cui la Flc Cgil ribadirà le richieste che da tempo pone ai tavoli e nelle piazze in difesa della qualità del modello di inclusione della scuola italiana e del diritto allo studio degli alunni con disabilità”.

Per la Flc Cgil la giornata di mobilitazione sarà l’occasione per ribadire la contrarietà rispetto all’avvio di percorsi di formazione abbreviati e semplificati per acquisire la specializzazione sul sostegno, “che rischiano di dequalificare tale formazione”. Per la Flc occorre, al contrario, implementare l’offerta formativa delle università relativamente ai Tfa sostegno e legarla all’effettivo fabbisogno del sistema scolastico, abbassando i costi a carico dei docenti.

“La continuità didattica – aggiunge la Flc – va garantita con un piano di stabilizzazione dell’organico in deroga e con le assunzioni a tempo indeterminato di docenti specializzati: misure come la conferma del supplente, a discrezione delle famiglie e del dirigente scolastico, o le poche stabilizzazione sbandierate dal ministro, rappresentano l’ennesimo slogan che non intaccherà la precarizzazione in questo settore divenuta insostenibile”.