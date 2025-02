Il sindaco di Camastra Dario Gaglio è il nuovo presidente del Gal Sicilia Centro Meridionale di cui fanno parte 13 comuni della provincia di Agrigento. Vice presidente è stato nominato Giuseppe Scibetta (Cna). Amministratore delegato è stato riconfermato l’uscente Rosario Marchese Ragona, presidente regionale di Confagricoltura. Del nuovo consiglio d’amministrazione fanno parte il sindaco di Favara Antonio Palumbo e Vincenzo Lauricella (Confesercenti). Gaglio, prende il posto dell’uscente Maria Grazia Brandara che ha ricoperto l’incarico per oltre tre anni e mezzo. “ Mi preme ringraziare- ha detto il neo presidente del Gal- l’assemblea dei soci che ha voluto che io ricoprissi questa carica. Un grazie all’ex presidente Maria Grazia Brandara per le tantissime iniziative che ha portato avanti insieme al tutto il Cda ed agli uffici di piano. Sono veramente lusingato- aggiunge Gaglio- e con il nuovo Consiglio d’amministrazione daremo continuità al lavoro svolto in precedenza con la pubblicazione di nuovi bandi che permetteranno la crescita e lo sviluppo economico di questo nostro territorio. Le tematiche che affronteremo- conclude- sono quelle che riguardano l’ambiente, l’innovazione, la digitalizzazione perché lo richiede l’Europa”. “L’obiettivo del nuovo Cda del Gal- dichiara l’amministratore delegato Rosario Marchese Ragona- è quello di chiudere la vecchia ed aprire la nuova programmazione. I dati sono confortanti ed il nostro compito è quello di portare finanziamenti ad imprenditori e comuni che ricadono nell’area del Gruppo di Azione Locale Sicilia Centro Meridionale”. “Con molto piacere- dichiara Antonio Palumbo sindaco di Favara- ho accettato questo incarico all’interno del Cda del Gal Scm. Un motivo in più- aggiunge – per impegnarci in questa struttura che ci permette di fare investimenti importanti e portare avanti dinamiche che puntano alla crescita ed allo sviluppo del nostro territorio. Noi- conclude Palumbo- grazie al Gal abbiamo realizzato interventi importanti all’interno del Castello Chiaramontano che ci consentiranno a breve di consegnare alla città ma anche all’intera provincia un museo multimediale delle vie dello zolfo”. “Voglio rivolgere- dichiara l’architetto Olindo Terrana- direttore del Gal Scm- i miei più sinceri auguri di buon al nuovo presidente Dario Gaglio ed all’intero Cda. Adesso- aggiunge Terrana- entriamo in una fase delicata della programmazione 2021/2027 e chiudiamo la fase 2014/2022 con una serie di impegni nei confronti delle aziende private e dei comuni che sono in corso e che porteranno sicuramente a buon fine le iniziative imprenditoriali e dei comuni avviate. Con il nuovo Cda – conclude il direttore- ci sono molte opportunità da affrontare esclusivamente nell’interesse del territorio con eccellenti ricadute in termini di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali.