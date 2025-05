E’ stata inaugurata la nuova sede territoriale Confasi di Trapani in Viale Regione Siciliana 37. I responsabili della struttura sindacale sono Roberta Curreri e Vincenzo Ferretti. La neo struttura è inserita in un’agenzia multi servizi, la “Trapani HD”. Alla inaugurazione degli uffici sindacali era presente il presidente regionale Davide Lercara il quale ha affermato che “siamo lieti che la Confasi Sicilia goda della fiducia da parte dei neo responsabili e da parte degli assistiti. L’apertura di questa nuova sede è la prova dell’ottimo lavoro svolto dalle sedi provinciali su tutto il territorio regionale”. Il presidente provinciale di Confasi Michele Ritondo ha formulato gli auguri buon lavoro ai due responsali Curreri e Ferretti” per il nuovo percorso, avviato con la consapevolezza di avere alle spalle la famiglia Confasi.