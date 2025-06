Si comunica, ai sensi dell’art. 44, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle

commissioni consiliari, che il consiglio comunale è convocato, in seduta pubblica ed in sessione ordinaria (comma

3 art. 49 del suddetto vigente regolamento), per le ore 18:30 di lunedì 16 giugno 2025 in prima convocazione e

all’occorrenza alle ore 19,30 in seconda convocazione. Pertanto, si invita la S.V., nella qualità, a partecipare alla

seduta che SI TERRÀ NELLA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I.

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2025 – FINANZIAMENTO PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E

RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTI 1 – INVESTIMENTO 2.2 – SUB-INVESTIMENTO

2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)”

, PERVENUTA GIUSTA NOTA

PROT. N. 17610 DEL 30/04/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

3. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL

BILANCIO PROVVISORIO 2025 – DECRETO N. 138 – 1/2024 PNRR”, PERVENUTA GIUSTA NOTA

PROT. N. 17611 DEL 30/04/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICOGNIZIONE

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N.

175 E SS.MM.II.. (TUSP) AL 31.12.2023”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 19064 DEL

09/05/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 3 DOTT.SSA C. MELI;

5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2023-2025 – ELENCO ANNUALE 2023 E

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023-2025”, PERVENUTA

GIUSTA NOTA PROT. N. 19272 DEL 12/05/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 5 – ING. MELI

GIOACHINO;

6. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2024-2026 – ELENCO ANNUALE 2023 E

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024-2026”, PERVENUTA

GIUSTA NOTA PROT. N. 19402 DEL 13/05/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 5 – ING. MELI

GIOACHINO;

7. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL

PATRIMONIO COMUNALE”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 21261 DEL 21/05/2025,

PRESENTATA DALLA E.Q. N° 4 GEOM. A. LA VECCHIA;

8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO

DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETT.A)

D.LGS.N.267/2000 – CERVINO MASSIMO C/COMUNE DI CANICATTÌ ATTO DI PIGNORAMENTO

PRESSO TERZI ISCRITTO A RUOLO AL N.1120/2024” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 24184

DEL 11/06/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 6 – DOTT.SSA A. CARRUBBA;

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “RICONOSCIMENTO

DI LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETT.A)

D.LGS.N.267/2000 – SCOPELLITI TERESA C/COMUNE DI CANICATTÌ ATTO DI

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ISCRITTO A RUOLO AL N.1134/2024” PERVENUTA GIUSTA

NOTA PROT. N. 24198 DEL 11/06/2025, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 6 – DOTT.SSA A. CARRUBBA;

10. INTERROGAZIONI.

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista

per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora

successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei

Consiglieri assegnati;