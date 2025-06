E’ indubbio che nel nostro sistema giudiziario c’è qualcosa che non va e che

occorre modificare, è impensabile che un tutore dell’ordine per aver

esercitato le proprie peculiarità, debba incorrere in azioni giudiziarie e

disciplinari, tra di loro connesse.

Urge modificare tale aspetto normativo non solo nella norma che obbliga il

giudice inquirente ad iscrivere gli appartenenti delle forze dell’ordine ,

come atto dovuto, nel registro degli indagati, in episodi che li coinvolge

nell’uso legittimo delle armi, specialmente quando, nostro malgrado, un

malvivente perde la vita. A rafforzare questo concetto, oggi

improcrastinabile, serve congiuntamente che il nostro regolamento di

servizio e di disciplina venga adeguato e modificato radicalmente.

Quindi un appello alla parte politica a cui è demandato tale onere di

modifica normativa e parimenti un sollecito al Capo della Polizia che si

faccia interprete della categoria elaborando un processo di modifica delle

due norme senza, ovviamente farsi travolgere dagli eventi, ma che sia

riformata radicalmente e definitivamente racchiudendo le necessarie garanzie

per gli operatori di Polizia e per l’amministrazione a cui è demandato il

compito di applicarle in caso vengano violate.

E’ indispensabile non approvare norme dettate dall’onda dell’emotività che

renderebbero certamente le modifiche non corrispondenti alle concrete

necessità degli operatori di Polizia che ogni giorno quando decidono di

intervenire vengano assaliti dal dubbio della correttezza o meno del proprio

operato.

Oggi non possiamo esimerci dall’esternare la nostra più totale vicinanza e

solidarietà ai colleghi che, malgrado abbiano compiuto in modo eccellente la

propria attività lavorativa, sono obbligati a richiedere l’ausilio di un

avvocato in quanto indagati per omicidio colposo.

Roma,15 giugno 2025

LA SEGRETERIA NAZIONALE