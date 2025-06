Il Movimento politico “Libertas” ha nominato l’architetto Francesco Longo già sindaco di Taviano (Le) coordinatore per la regione Puglia. “ Proseguiamo in queste settimane- dichiara il presidente nazionale di Libertas Lorenzo Manzo- nel rafforzamento della nostra presenza sul territorio al fine di rilanciare l’azione politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali regionali e amministrativi”. “ Il movimento Libertas – afferma Lorenzo Manzo- parte proprio dai comuni e dalle regioni per portare avanti il suo programma che mette al centro i valori della famiglia, del lavoro e dello sviluppo economico e sociale”. Sono previste ancora nuove adesioni al Movimento che sta costruendo i suoi gruppi dirigenti locali in special modo in quelle realtà che andranno al voto per il rinnovo delle istituzioni civiche dopo l’estate.