E’ stata formalmente depositat , da 8 dei 12 consiglieri comunali in carica, la proposta di mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Sambuca di Sicilia Giuseppe Cacioppo. Il prossimo passaggio sarà l’inserimento del punto nell’ordine del giorno per la sua trattazione. A guidare l’opposizione è il consigliere Sario Arbisi, sfidante del primo cittadino in carica alle amministrative del 2023. Contro l’esito elettorale Arbisi aveva presentato ricorso al Tar, ottenendo però solo la modifica della composizione del consiglio comunale.

“Con questa iniziativa – replica il sindaco Cacioppo – si punta a commissariare il comune per quasi un anno. La mozione di sfiducia – conclude – scaturisce esclusivamente da risentimento personale, non ha niente a che fare con la politica”. E, sempre nell’Agrigentino, nel comune di Villafranca Sicula è stata presentata una nuova proposta di mozione di sfiducia al sindaco Gaetano Bruccoleri. È la seconda in pochi mesi. Quella precedente, sottoposta al voto del consiglio, non aveva ottenuto i voti necessari.