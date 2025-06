Il Movimento politico “Libertas” ha nominato Antonio Pocchia coordinatore per la regione Lombardia. “ Proseguiamo ancora in queste settimane a ridosso della pausa estiva – dichiarano congiuntamente il presidente nazionale di Libertas Lorenzo Manzo e il segretario Paolo Magli – nel rafforzamento della nostra presenza su tutto il territorio al fine di rilanciare l’azione politica del movimento. Libertas parte proprio dai comuni e dalle regioni per portare avanti il suo programma moderato e liberale che mette al centro i valori della famiglia, del lavoro e dello sviluppo economico e sociale”.