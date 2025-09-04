Si informa che è aperto il nuovo Corso per arbitri di calcio della FIGC.
⚽️ *Diventa arbitro con noi!*
Hai tra i 14 e i 19 anni? Vuoi vivere il calcio da protagonista e scoprire un nuovo modo di stare in campo?
📣 Sono aperte le iscrizioni al *Corso Arbitri* della Sezione AIA di Agrigento!
✅ Doppio tesseramento: puoi giocare e arbitrare
✅ Materiale tecnico ufficiale al termine del corso
✅ Tessera federale per accedere gratis a tutti gli stadi d’Italia
✅ Rimborso spese per ogni gara diretta
Un’opportunità unica per crescere, divertirti, fare squadra e metterti alla prova!
📲 Info e iscrizioni su www.aiaagrigento.it
☎️ 392 470 0055