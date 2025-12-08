

Sull’argomento intervento del Sindaco Dario Gaglio: “”Grazie al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, guidato dall’Assessore On. Giusi Savarino, sono stati finanziati i “Lavori di riqualificazione della Villa Comunale” di Camastra.

Questo importante intervento darà nuova vita al nostro polmone verde e garantirà la sicurezza di tutti.

I lavori includono:

Consolidamento del monumento esistente, ripristino completo di panchine, vialetti e servizi igienici per una Villa più accogliente e messa in sicurezza con il taglio degli alberi pericolosi.

Ennesimo obiettivo raggiunto da questa Amministrazione che lavora con concretezza per il bene del paese.

Un risultato concreto che risponde alle esigenze reali del paese””.

Giovanni Blanda