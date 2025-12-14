

Al voto per l’istituto della “”Democrazia Partecipata””.

La consultazione popolare avrà luogo lunedì 15, dalle ore 9 alle ore 13 e il 16 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Possono esprimere il voto tutti i residenti del Comune che hanno compiuto il 16° anno di età, apponendo una sola preferenza. Il seggio elettorale sarà allestito presso il Palazzo Municipale. Sarà possibile votare per i seguenti progetti: “Campobello Si-Cura” e “”Lotta al randagismo, sterilizzazione dei cani e gatti”.

Giovanni Blanda