Comune di Canicattì: “A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale di Canicattì, esprimo la più ferma condanna per l’ignobile atto intimidatorio perpetrato nei confronti del collega Salvatore Pitrola, Sindaco di Ravanusa.

Quanto accaduto rappresenta un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo un amministratore impegnato per il bene della sua comunità, ma anche i valori di Legalità e Democrazia che tutti noi siamo chiamati a difendere.

La violenza e l’intimidazione non potranno mai piegare chi lavora ogni giorno con onestà e trasparenza per il proprio territorio.

Siamo al suo fianco e confidiamo nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura perché sia fatta piena luce su questo episodio gravissimo e inaccettabile”.

Il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo