

Il Consiglio Comunale è stato convocato in seduta pubblica e ordinaria per lunedì 22 dicembre 2025 alle ore 18:30 (prima convocazione) e, in caso di mancanza del numero legale, alle ore 19:30 (seconda convocazione), nella Sala Consiliare di Corso Umberto I.

L’ordine del giorno prevede:

Comunicazioni del Presidente

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti

Proposta di deliberazione: “Dichiarazione di esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione di opera abusiva acquisita al patrimonio del Comune (art. 31, comma 5, DPR n. 380/2001) – Fabbricato sito in Via Genova s.n. (foglio 56 particella 2172 sub 2-3-4-5)”

(presentata dall’Economo Comunale n. 3 – dott.ssa C. Meli, prot. n. 50386 del 16/12/2025)

Si tratta di una sanatoria straordinaria per un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale, motivata da interessi pubblici prevalenti.

Proposta di deliberazione: “Variazione al bilancio di previsione provvisorio annualità 2025 (art. 250, comma 2 D.Lgs. 267/2000) – Abilitazione al Cloud per le PA locali, esperienza del cittadino nei servizi pubblici comuni, piattaforma notifiche digitali comuni”

(presentata dall’Economo Comunale n. 3 – dott.ssa C. Meli, prot. n. 50568 del 17/12/2025)

Risorse per accelerare la digitalizzazione del Comune, in linea con i progetti PNRR per servizi più efficienti e notifiche digitali.

Interrogazioni

Note procedurali:

In seconda convocazione basta la presenza di due quinti dei consiglieri assegnati.

Se anche allora manca il numero legale, la seduta sarà sciolta e riconvocata.

La seduta è aperta al pubblico.