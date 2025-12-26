

Il presidente Angelo Intorre ha convocato, in seduta ordinaria, il Consiglio comunale, in programma il 29 dicembre, alle ore 18,30, presso il Palazzo di Citta’, sala “” Giudici Saetta e Livatino””.” Sono 4 gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’aggiornamento del catasto dei percorsi dal fuoco e Istituzione del “” catasto incendi boschivi,

nonche’ il riconoscimento del debito fuori bilancio, relativo alla delibera di Giunta Municipale del 13 novembre scorso sull’approvazione e copertura di spesa dei lavori di somma urgenza e la rimozione degli alberi caduti a seguito del forte evento meteorico del 24 settembre passato.

Completano l’agenda dei lavori la nomina degli scrutatori dell’adunanza e la lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Qualora mancasse il quorum, la seduta sarebbe aggiornata un’ora dopo.

Se non dovesse esserci ancora il numero legale, l’adunanza avrebbe luogo il giorno dopo.

Giovanni Blanda