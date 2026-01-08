

La Segretaria generale Caterina Tusa ed il Responsabile territoriale degli Enti Llocali Matteo Lo Raso dichiarano la loro soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto al comune di Camastra.

Infatti, nonostante l’apparente esubero, grazie al contributo delle Organizzazioni sindacali ed all’impegno dell’Amministrazione, del Segretario comunale e dei lavoratori dell’Ente che con scrupolo e competenza hanno controdedotto le richieste del COSFEL fornendo tutti i chiarimenti utili a superare le criticità avanzate dalla Commissione, la mobilità del personale è definitamente scongiurata ed i lavoratori possono continuare il loro lavoro quotidiano con serenità per erogare i servizi alla cittadinanza.

L’auspicio dei due sindacalisti è che l’Ente raggiunga presto l’equilibrio economico finanziario e superare finalmente la fase del dissesto che comporta un impegno straordinario volto al risanamento dei conti con refluenze sul trattamento salariale dei lavoratori e sui livelli di tassazione dei cittadini.

Infatti per la Fp Cgil il part time involontario che interessa circa l’80% del personale non è dignitoso e l’Ente deve avere tra i prossimi obiettivi, allorquando i conti lo consentiranno il raggiungimento del full time per tutti.