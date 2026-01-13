Si è dimesso l’assessore alla Cultura, spettacoli e grandi eventi Giuseppe Corsello. Lo ha fatto con una lettera protocollata al comune ed indirizzata al sindaco Vincenzo Corbo, al segretario comunale ed ai colleghi assessori. Corsello nelle dimissioni scrive che sono sopraggiunti impegni professionali che non gli consentono più di svolgere al meglio il suo compito di assessore comunale. Giuseppe Corsello era stato nominato assessore nel novembre del 2021 quando la città di Canicattì al turno di ballottaggio aveva eletto sindaco Vincenzo Corbo. Da sempre l’ormai ex componente della Giunta si è detto vicino alle posizioni di Fdi ed in particolare all’ assessore regionale Giusy Savarino.