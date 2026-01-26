Sara il tecnico paralimpico Giancarlo La Greca a guidare le attività nazionali della Federazione Italiana Calcio Balilla Paralimpico 2026 per il settore DIR (Disabilità Intellettiva Relazionale).

E’ stato il consiglio federale guidato dal presidente Nazionale Francesco Bonanno a deliberare l’incarico.

Per Giancarlo La Greca un ruolo di prestigio, frutto di un lavoro ma soprattutto di una competenza straordinaria acquisita in più di un ventennio nel mondo sportivo paralimpico al servizio di chi ha una disabilità.

La Greca originario di Ravanusa ha ricoperto vari incarichi nel mondo sportivo sia a livello tecnico che dirigenziale, è uno dei massimi esperti in consulenza sportiva, attualmente è anche il delegato tecnico siciliano del settore atletica leggera della fisdir.

Al suo attivo l’organizzazione di numerosi eventi sportivi, vincitore tra l’altro con la Pro Sport Ravanusa, della Coppa Italia 2025 proprio nella federazione che andrà a guidare, va riconosciuto che è riuscito a creare in un piccolo centro dell’agrigentino i centri di avviamento allo sport paralimpico autorizzati dal Comitato Italiano Paralimpico, nella struttura denominata “Centro Sportivo Mirek Coniglio” dove a tutt’oggi hanno un punto di riferimento numerosi atleti paralimpici dei tutta la Sicilia.

Ora la nuova sfida, la guida del settore tecnico nazionale di una federazione paralimpica, non resta che augurargli un grosso in bocca a lupo.