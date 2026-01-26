Importante iniziativa assunta dalla lista “Uniti per Naro – Barberi Sindaco”

che ha chiesto al Presidente del consiglio comunale, Giuseppe Passarello,

di convocare l’Assemblea per sottoporre ai consiglieri comunali l’atto di indirizzo che introduce nel comune di Naro l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi dalle bollette di pagamento dei tributi comunali, anche della TARI e dell’IMU, e la previsione di un piano di rateizzazione.

Tutti i cittadini di Naro potranno avvalersi di queste misure incentivanti anche per il pagamento delle bollette TARI, che sono state inviate dall’Amministrazione Dalacchi sul finire dell’anno decorso, che hanno messo in gravi difficoltà i contribuenti, creando forte malumore e allarme sociale nella comunità.

Con questa iniziativa, proposta dalla lista “Uniti per Naro – Barberi Sindaco”, si vogliono introdurre nel comune di Naro le novità previste dalla legge di stabilità nazionale 2026 che permette ai cittadini di potere definire le pendenze debitorie con il comune beneficiando dell’eliminazione delle sanzioni e degli interessi, nonché di un piano di rateizzazione.

Si vuole venire incontro ai cittadini singoli, alle famiglie e alle imprese che si trovano in difficoltà economica e, allo stesso tempo, migliorare la capacità di riscossione del comune che si trova ancora in dissesto finanziario, senza correre il rischio di intraprendere lunghi e defatiganti contenziosi.

L’iniziativa comprende, inoltre, altre importanti misure in favore dei cittadini – contribuenti, quali:

• l’accertamento con adesione

• il ravvedimento operoso

• il riconoscimento per soggetti beneficiari del bonus sociale TARI nella misura del 25% specificato in bolletta

• la modifica dei tempi di pagamento delle bollette annuali TARI, per evitare che si ripeta quanto accaduto, di ricevere bollette già scadute o di immediata scadenza, mettendo in difficoltà i contribuenti per il pagamento delle somme in un ristretto arco temporale

• la possibilità di accedere ai fondi previsti dalla legge di stabilità regionale 2026 (L.R. n. 1 del 5 gennaio 2025: articolo 12), introducendo nell’ordinamento comunale innovative misure, quale, ad esempio, l’elezione di domicilio digitale dei contribuenti per la notifica degli atti tributari

Accanto ai benefici fiscali, la lista “Uniti per Naro – Barberi Sindaco” ha proposto un’altra rilevante iniziativa tendente a recuperare i ritardi procedurali che si sono accumulati in diversi settori dell’Amministrazione, a causa della cessazione dal servizio di numerose unità di personale, ed a migliorare l’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini, ottimizzando la capacità operativa degli Uffici attraverso la possibilità di incrementare la prestazione professionale settimanale del personale part-time.

Dette iniziative non vogliono soltanto migliorare la riscossione e la macchina amministrativa, ma, al contempo, mirano a ricucire e ricostruire un rinnovato rapporto di reciproco rispetto e fiducia tra istituzione pubblica e cittadino – contribuente, che l’amministrazione Dalacchi ha ridotto ai minimi termini, il quale percepisce il comune quale soggetto impositore e vessatore.