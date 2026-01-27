Il comune di Canicattì desidera aderire alla “Rottamazione-Quinquies”. Ieri mattina la giunta, presieduta dal sindaco Vincenzo Corbo, ha approvato una delibera dove si da mandato agli uffici competenti di predisporre la proposta che sarà poi sottoposta al vaglio del consiglio comunale per aderire alla definizione agevolata dei tributi locali. ” Riteniamo giusto- dichiara il sindaco Corbo- offrire ai nostri concittadini questa nuova opportunità. Un aiuto concreto per i contribuenti – conclude -che si trovano in difficoltà economica ed uno strumento efficace per ridurre il contenzioso”.


