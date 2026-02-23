La stagione sportiva 2026 dell’Atletica Leggera Paralimpica, si apre nel segno della Pro SportRavanusa.

Maurilio Vaccaro e Giuseppe Averna hanno fatto il pieno di medaglie ai Campionati Italiani Indoor di Atletica Leggera, disputati ad Ancona questo fine settimana.

Bottino pieno con 4 medaglie d’oro e 2 di argento e la consapevolezza di avere acquisito una competitività assoluta. Se la scorsa stagione le vittorie erano una sorpresa, quest’anno invece le vittorie sono una conferma, a dimostrazione che il movimento paralimpico creato in provincia di Agrigento, ormai è una realtà continua.

I successi di Maurilio e Giuseppe, tra l’altro, stanno facendo da traino a decine di ragazzi con disabilità che ormai quotidianamente frequentano le attività del centro sportivo paralimpico di Ravanusa presso il Centro Multiservizi sotto la guida dell’instancabile Giancarlo La Greca punto di riferimento del mondo paralimpico ed inclusivo del territorio.

Ritornando ad Ancona Maurilio Vaccaro oltre a conquistare tre titoli Italiani nelle discipline del lancio del peso, disco e giavellotto ha anche vinto il titolo Italiano assoluto nella speciale classifica cumulativa nel lancio del giavellotto, Giuseppe Averna invece oltre ai due argenti nella specialità freim running sugli 800 e 200 metri, ha vinto il titolo assoluto nei 1500 metri.