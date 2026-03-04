Home Sport Calcio Calcio a 5, l’Atletico Canicattì conferma il terzo posto con la sconfitta... SportCalcio Calcio a 5, l’Atletico Canicattì conferma il terzo posto con la sconfitta del Città di Melilli (Video) Di Redazione Canicatti Web Notizie - 4 Marzo 2026 Il Canicattì vincendo per 4 a 1 rimane saldo al terzo posto. Intanto, il team biancorosso si gioca l’accesso alle Finals di Coppa Italia giocando in terra pugliese contro il Giovinazzo. Le interviste. ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera, pieno di medaglie per Giuseppe Averna e Maurilio Vaccaro Il canicattinese Maurilio Vaccaro conquista 3 medaglie al C2 Open Championship 2026 Campobello calcio a 5 under 15 trionfa nel torneo World Champions League di Calcio Balilla Paralimpico, presente la Pro Sport Ravanusa Champions League, Monaco-Juventus 0-0: bianconeri e francesi ai playoff Da Ravanusa alla guida tecnica Nazionale, per Giancarlo La Greca una nuova sfida Ultime Notizie Arrestati dopo inseguimento, erano a bordo di un’auto rubata Redazione Canicatti Web Notizie - 4 Marzo 2026 In fuga su un’auto rubata. Un 29enne e un 19enne, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri che li hanno... Delia, chiesto finanziamento di un impianto per il trattamentoe recupero delle acque reflue... Redazione Canicatti Web Notizie - 4 Marzo 2026 L’amministrazione comunale di Delia ha chiesto al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti il finanziamento di un impianto per il trattamento terziario per il... Ragazzine sorprese a rubare cosmetici, denunciate Redazione Canicatti Web Notizie - 4 Marzo 2026 La polizia di Stato di Catania ha denunciato due ragazze, entrambe minorenni, sorprese a rubare prodotti cosmetici in un negozio di profumi di via... Evade dai domiciliari, minaccia la vicina di casa e aggredisce poliziotti: arrestato 28enne Redazione Canicatti Web Notizie - 4 Marzo 2026 È stato un pomeriggio particolarmente convulso quello vissuto in tratto di strada di via Delle Medaglie D’Oro dove un catanese di 28 anni si... Confcommercio Agrigento sostiene Realmonte al “Borgo dei Borghi 2026” Redazione Canicatti Web Notizie - 4 Marzo 2026 Confcommercio – Delegazione provinciale di Agrigento esprime il proprio convinto sostegno alla candidatura di Realmonte, unico comune siciliano in gara, al concorso nazionale “Borgo... Carenza pediatri in Sicilia: “Più di 50 mila bambini senza medico, diritto salute calpestato” Redazione Canicatti Web Notizie - 4 Marzo 2026 «In Sicilia oltre 50 mila bambini sono oggi privi del pediatra di libera scelta. È un dato che non può lasciarci indifferenti». Lo dichiara il... Operazione antidroga, un uomo trovato con 280 grammi di cocaina Redazione Canicatti Web Notizie - 4 Marzo 2026 La Polizia di Stato di Caltagirone ha arrestato un uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scaturito...