Forza Italia esprime grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, avvenuta nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale.

​Un voto favorevole convinto, che nasce dalla volontà di dotare finalmente Ravanusa di uno strumento urbanistico moderno, chiaro e in linea con le normative regionali vigenti.

Forza Italia ha partecipato attivamente al dibattito consiliare proponendo un emendamento qualificante, che è stato accolto e approvato dall’aula, a dimostrazione di uno spirito propositivo e mai ostruzionistico.

È doveroso sottolineare come il testo approvato sia il risultato di un percorso tecnico-amministrativo che affonda le radici nel lavoro già predisposto dalla precedente amministrazione.

In tal senso, Forza Italia rivendica il valore della continuità istituzionale, riconoscendo il merito del fondamentale contributo dell’architetto Guido Muratore, che ha curato e perfezionato la stesura del regolamento con la consueta professionalità.

“Il nostro voto – dichiarano i rappresentanti di Forza Italia – non è un atto di cortesia politica, ma un impegno concreto verso i cittadini e gli operatori del settore”.