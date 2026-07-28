La Regione Siciliana ha centrato l’obiettivo di spesa del Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020, superando con una spesa certificata di 719,5 milioni di euro, su un plafond di 615 milioni di euro assegnato all’Isola, i principali target indicati dalla Commissione Europea, che ieri in una missiva indirizzata all’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha comunicato il via libera definitivo alla relazione finale sullo stato di attuazione del programma, senza alcun disimpegno di risorse.

Raggiunto il target

“Questi dati – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano – attestano un risultato importante, perché la spesa certificata non solo ha garantito l’integrale utilizzo delle risorse europee assegnate dalla Commissione Ue alla Regione Siciliana, ma soprattutto perché ha attestato un adeguato livello di overbooking. Grazie all’azione dell’amministrazione regionale e degli organismi responsabili dell’attuazione del Programma Fse siamo riusciti a spendere i fondi assegnati e, cosa assai più importante, a trasformare le risorse comunitarie in opportunità concrete per i siciliani e per l’economia regionale, rafforzando i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, la coesione sociale e la capacità del territorio di rispondere alle crisi”.

213mila i destinatari, oltre metà donne e un terzo giovani under 25

Gli interventi realizzati hanno coinvolto circa 213 mila destinatari, di cui il 53,5% donne e il 32,6% giovani con meno di 25 anni, e sostenuto l’accesso al lavoro e alla qualificazione professionale, l’inclusione delle persone più vulnerabili, il contrasto alla povertà, il diritto allo studio e alla formazione superiore, oltre al rafforzamento delle competenze della pubblica amministrazione.

Il Programma Fse 2014-2020 ha, inoltre, dimostrato una rilevante capacità di adattamento durante l’emergenza pandemica, assicurando continuità agli interventi e finanziando misure straordinarie a sostegno dei lavoratori, delle famiglie, dei servizi sociali e del sistema sanitario.